BR-060: Mara Caseiro solicita implantação de redutores de velocidade em Paraíso das Águas

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A deputada estadual Mara Caseiro (PL) apresentou, nesta terça-feira (16), indicação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), solicitando a realização de estudo técnico para a implantação de redutores de velocidade em trechos da BR-060, no município de Paraíso das Águas.

O pedido foi encaminhado ao superintendente regional do DNIT em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Júnior, e contempla três pontos considerados críticos pela comunidade local: em frente à Cooperativa (COOPER), em frente ao Armazém Água Limpa e na região da Serra do Sucuriú.

A solicitação atende demanda apresentada pelo vereador Edson Prechlak de Lima, da Câmara Municipal de Paraíso das Águas, que tem acompanhado as preocupações dos moradores em relação à segurança nesses trechos da rodovia.

Segundo Mara Caseiro, a medida busca reduzir os riscos de acidentes em locais que registram intenso fluxo de veículos leves e pesados, especialmente durante os períodos de escoamento da produção agrícola.

“São pontos com grande movimentação de trabalhadores, produtores rurais, moradores e caminhões que transportam a produção da região. A adoção de medidas para controle da velocidade pode contribuir significativamente para a preservação de vidas e para a segurança de todos que utilizam a rodovia”, destacou a parlamentar.

Na justificativa da indicação, a deputada ressalta que os locais possuem características que exigem atenção especial dos órgãos responsáveis pela infraestrutura viária, devido à existência de acessos a propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e áreas de circulação frequente de moradores.

A proposta prevê a realização de estudos técnicos para avaliar a viabilidade da implantação dos redutores de velocidade e identificar as medidas mais adequadas para aumentar a segurança no trânsito e prevenir acidentes.

“Nosso objetivo é atender uma reivindicação legítima da comunidade, garantindo mais tranquilidade para quem vive e trabalha na região”, concluiu Mara Caseiro.

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