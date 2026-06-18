Homem é condenado a 28 anos por feminicídio em Nioaque

Caso Alessandra: júri condena réu por crime brutal no interior

Em Nioaque, Venilson Albuquerque Marques, de 31 anos, foi condenado a 28 anos de prisão pelo feminicídio de Alessandra da Silva Arruda, de 30 anos. A decisão foi proferida pelo Tribunal do Júri nesta quarta-feira (17), encerrando o julgamento do caso. O crime ocorreu no dia 29 de março de 2025, quando a vítima foi atacada com golpes de faca após uma discussão com o ex-companheiro. Segundo relatos de familiares, Alessandra estaria grávida no momento do crime, o que ampliou a comoção em torno do caso.

O acusado se entregou à polícia horas depois da ocorrência e foi preso preventivamente. As investigações apontaram que o casal havia iniciado a convivência recentemente, cerca de 20 dias antes do crime, após o fim do relacionamento anterior do réu. Alessandra deixou três filhos menores de idade, com 1, 4 e 14 anos, que ficaram sob responsabilidade da família. Durante o processo, familiares destacaram a gravidade da perda e a expectativa de justiça.

O júri reconheceu a responsabilidade do réu e fixou a pena de 28 anos em regime fechado. A sentença encerra um caso que marcou a cidade e reforça o debate sobre violência doméstica na região.