Criminoso morre em confronto com a polícia em operação em MS

Suspeito tinha passagem por homicídio, segundo a polícia

Joarez Garcia Nogueira, de 23 anos, morreu durante uma operação integrada da Polícia Militar e da Polícia Civil realizada em Costa Rica. A ação fazia parte de uma ofensiva contra uma facção criminosa com atuação na região e tinha como alvo imóveis usados para apoio logístico do grupo. Segundo a polícia, ao perceber a chegada das equipes, o criminoso desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir para a área externa da casa.

Ele passou a apontar uma arma de fogo contra os agentes durante a abordagem. Diante da ameaça, os policiais reagiram e efetuaram disparos, atingindo o homem no local. Mesmo ferido, ele chegou a ser socorrido pelos próprios policiais e encaminhado à Fundação Hospitalar de Costa Rica. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu pouco depois de dar entrada na unidade de saúde.

Durante a ocorrência, a polícia apreendeu a arma utilizada pelo suspeito e uma porção de maconha no imóvel. A operação também resultou em outras prisões e apreensões de armas, drogas e munições ligadas ao grupo investigado. O caso segue sob apuração das forças de segurança.



