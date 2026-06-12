Volante de Gana é barrado e fica fora da estreia na Copa

Imigração canadense nega entrada de jogador investigado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilyas Tayfun Salci/Anadolu via Getty Images

Fifa confirma ausência do atleta na partida inaugural

O volante Thomas Partey está fora da estreia de Gana na Copa do Mundo após ter a entrada negada pela imigração canadense, segundo informou o jornal The Athletic. A decisão impede o jogador de participar da primeira partida da seleção africana no torneio, em um desfalque considerado relevante pela comissão técnica. A informação também foi confirmada pela FIFA, que acompanha o caso durante a competição.

De acordo com o The Athletic, a medida estaria relacionada ao processo judicial que o atleta enfrenta na Inglaterra, onde responde a acusações de estupro e agressão sexual, que ele nega. O caso ainda aguarda julgamento previsto para este ano, conforme a imprensa internacional. As autoridades canadenses não detalharam oficialmente os motivos da negativa de entrada.

A ausência de Partey representa um impacto importante para a seleção de Gana, que ainda não anunciou substituto para a posição. O episódio segue repercutindo no cenário esportivo internacional durante o Mundial, adicionando tensão ao ambiente da equipe na preparação para a estreia.

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