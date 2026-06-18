Ladrão rouba chinelos e ameaça incendiar mercado na Vila Margarida

Autor foi localizado pouco depois pela Polícia Militar
Ladrão de 41 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (17) após roubar um mercado na Vila Margarida, em Campo Grande. O caso ocorreu quando ele entrou no comércio e pegou dois pares de chinelos. Ao ser questionado sobre o pagamento, afirmou que não iria pagar pelos produtos. A proprietária tentou impedir que ele deixasse o local com os itens.
Nesse momento, segundo a vítima, o suspeito a ameaçou dizendo que colocaria fogo no mercado caso fosse impedido de sair. Assustada com a ameaça, ela permitiu que ele deixasse o comércio. A Polícia Militar foi acionada imediatamente após o ocorrido. Os policiais localizaram o suspeito na Rua Juktshiro Myashiro ainda com os chinelos roubados. Ele foi abordado e detido em flagrante pela equipe policial. Em seguida, foi encaminhado para a delegacia da região.
O caso foi registrado e segue sob investigação das autoridades competentes.