Ladrão rouba chinelos e ameaça incendiar mercado na Vila Margarida

Polícia Militar detém autor após roubo e intimidação em mercado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Autor foi localizado pouco depois pela Polícia Militar

Ladrão de 41 anos foi preso em flagrante na noite de quarta-feira (17) após roubar um mercado na Vila Margarida, em Campo Grande. O caso ocorreu quando ele entrou no comércio e pegou dois pares de chinelos. Ao ser questionado sobre o pagamento, afirmou que não iria pagar pelos produtos. A proprietária tentou impedir que ele deixasse o local com os itens.

Nesse momento, segundo a vítima, o suspeito a ameaçou dizendo que colocaria fogo no mercado caso fosse impedido de sair. Assustada com a ameaça, ela permitiu que ele deixasse o comércio. A Polícia Militar foi acionada imediatamente após o ocorrido. Os policiais localizaram o suspeito na Rua Juktshiro Myashiro ainda com os chinelos roubados. Ele foi abordado e detido em flagrante pela equipe policial. Em seguida, foi encaminhado para a delegacia da região.

O caso foi registrado e segue sob investigação das autoridades competentes.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

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