FFMS promove tarde de troca de figurinhas da Copa em Campo Grande

Federação prepara brindes e atrações para fãs do Mundial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação/FFMS

Desafio do pote terá vencedor revelado durante o evento

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realiza no próximo sábado, 20 de junho, uma tarde especial dedicada aos colecionadores do álbum da Copa do Mundo de 2026. O encontro acontece das 14h às 18h, na Padaria Toscano, em Campo Grande, com entrada gratuita e aberta ao público. Além da tradicional troca de figurinhas, os 100 primeiros participantes receberão pacotes gratuitamente, incentivando a interação entre crianças, jovens e famílias.

A programação também inclui distribuição de tabelas de jogos, sorteios de kits com bolas, camisetas e outros brindes. Os visitantes poderão ainda tirar fotos com a mascote oficial da FFMS, Vitória, uma das atrações do evento. Outro destaque será a revelação do resultado do desafio do pote de figurinhas, promovido nas redes sociais da entidade. A ação mobilizou seguidores que deixaram seus palpites sobre a quantidade de pacotes armazenados no recipiente.

Durante o encontro, a Federação anunciará o número correto e o vencedor da brincadeira. A iniciativa reforça o clima de expectativa para o Mundial de 2026 e busca aproximar ainda mais os torcedores do futebol.

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