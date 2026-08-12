NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura reabre CEMEI e CRAS do Distrito Pana após vistoria técnica

Nova Alvorada do Sul (MS) – Os atendimentos do CEMEI e do CRAS do Distrito Pana foram retomados após uma força-tarefa da Prefeitura de Nova Alvorada do Sul para avaliar as condições da estrutura e garantir a continuidade dos serviços oferecidos à população.

A unidade havia sido interditada pelo Corpo de Bombeiros Militar após uma denúncia que apontou possíveis problemas estruturais no prédio. Diante da situação, a administração municipal mobilizou equipes para realizar uma avaliação técnica e definir as medidas necessárias.

Na manhã desta segunda-feira (10), o prefeito José Paulo Paleari esteve pessoalmente no local acompanhado por profissionais das áreas de Engenharia, Obras e Educação, com o objetivo de verificar as condições do prédio e estabelecer um plano de trabalho para a realização dos reparos necessários.

Durante a visita, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar também compareceu ao local para acompanhar a situação e as condições da estrutura.

Após a inspeção técnica, a equipe de engenharia do município avaliou que o prédio não apresenta riscos estruturais que impeçam o funcionamento das atividades, permitindo o retorno imediato das aulas e dos atendimentos no local.

A Prefeitura também determinou a mobilização imediata das equipes responsáveis para executar os reparos e adequações identificados durante a vistoria, buscando solucionar os pontos necessários sem comprometer a rotina dos serviços prestados à comunidade do Distrito Pana.

Durante a visita, o prefeito Paleari também falou sobre a origem da denúncia que resultou na interdição temporária. Segundo ele, é necessário diferenciar uma preocupação legítima com a segurança da população de eventuais denúncias motivadas por interesses políticos.

“Em uma situação como essa, os interesses da população precisam estar sempre em primeiro lugar. É preciso preservar a cidadania, a dignidade e o direito das pessoas, e não colocar interesses políticos individuais acima de tudo isso. Ali estavam pais e mães que dependem da creche para poder trabalhar, crianças que dependem da merenda escolar, profissionais da educação que dependem daquele espaço para exercer seu trabalho e, principalmente, crianças que não podem ficar fora da sala de aula”, afirmou Paleari.

O prefeito reforçou ainda que a administração municipal não pretende deixar de apurar qualquer apontamento relacionado à segurança dos prédios públicos, mas que as decisões precisam ser tomadas com base em avaliações técnicas e no compromisso com a população.

“Uma decisão de interdição jamais pode ser tomada de forma política quando quem acaba sendo prejudicada é a própria população. Por isso, assim que tomamos conhecimento da situação, agimos rapidamente, mobilizamos nossas equipes e viemos buscar uma solução para garantir que as atividades pudessem ser retomadas e que a população do Distrito Pana não fosse prejudicada”, completou.

Com a avaliação realizada e o trabalho das equipes já mobilizado, as atividades do CEMEI e os atendimentos do CRAS seguem normalmente no Distrito Pana, enquanto os reparos necessários são executados pela administração municipal.