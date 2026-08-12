As Dez Mais

Quarta, 12 de agosto de 2026.

Hoje é Dia Internacional da Juventude

Faltam 14 dias para o aniversário de Campo Grande.

Manchetes do Correio do Estado:

Destilaria no sul do Estado vira “incubadora do crime”…

Fiscalização mira R$ 17,4 milhões de “emendas Pix” de Soraya…

Cinto de segurança “cai de moda” e multas disparam em Campo Grande…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“A gente começa se despedindo bem cedo: do berço, dos primeiros passos, do colo constante, da chupeta, do cobertor preferido, do brinquedo predileto. A infância já ensina, aos poucos, que nada é para sempre”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

Candidatos estão reclamando da falta de dinheiro para fazer campanha, e sem dinheiro a “coisa” não anda…

2ª)

Soraya Tronicke e Lindberg Farias vão ter que provar que o vice do Flávio Bolsonaro seria estuprador. A “coisa” está fervendo…

3ª)

O trânsito em Campo Grande continua de ‘mal a pior’. As batidas em nossas ruas estão cada vez mais violentas e carros capotados virou ‘fichinha’ em nossas vias…

4ª)

Em julho a energia elétrica subiu 4,62%. Isso ‘dói’ no bolso de qualquer um…

5ª)

E as barracas do Anhanduí viraram patrimônio cultural. Agora não vão sair da pista nem com reza braba…

6ª)

Vereador Riverton ficou revoltado com mais uma derriçada nos salários dos contratados. Eram 40, abaixou para 30 e agora ‘caiu’ pra 20 horas…

7ª)

Só deu barulho o pedido de cassação do vereador Maycon Nogueira. A firula foi tamanha que ele saiu maior da celeuma. Ter jogo de cintura é isso…

8ª)

O candidato a deputado federal Roberto Hashioka se explicou muito bem sobre a Br-163. Condenou o pedágio sem qualquer melhoria na estrada. Ganhou aplausos…

9ª)

Filho malcriado de 33 anos resolveu surrar a própria mãe de 57 anos. Deu polícia na parada, ele esperneou, mas acabou atrás das grades…

10ª)

Megasena com prêmio magro nem esquentou o banco e já saiu para um acertador. Dezenas sorteadas: 10, 11, 16, 37, 42 e 52.

Chicotadas do dia!

As obras da Ernesto Geisel já irritaram o que pode os moradores da região. O trechinho não sai do lugar. As casas não aguentam mais a poeira no tempo seco e o lamaçal nas chuvas. Nos arredores proliferam doenças respiratórias. Encostam materiais para construir, mas as obras não saem do lugar. Isso merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia!.

Aniversariantes:

Henrique Medeiros; Dr. Marcos Paulo Tiguman; Leny Campos; Waldir Alves Moreira; Silvia Helena Cândia Solari; Nádia Ribeiro da Silva; Marlady Perez; Gerson Jorge Wassouf e Manoel Teixeira.

Carnêt Social: Nossos bons e queridos amigos…

Dr. João Antônio Freire: Cirurgião Plástico; Lidi, do gabinete do deputado Roberto Hashioka; Nossos queridos da Ortopedia Franco; Flávinho Renato: desfilando em Málaga-Espanha com camiseta promocional da Difusora Pantanal FM-101.9; Empresário Willian Athalla e Chicão Viana, de Corumbá.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuui…