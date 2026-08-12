Trump confirma troca secreta de avião após ameaça iraniana

Trump deixou o Air Force One em segredo e embarcou em uma aeronave militar durante a saída da Turquia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jonathan Ernst

Presidente dos EUA diz que seguiu orientação do Serviço Secreto após possível ameaça iraniana

Trump afirmou que deixou o avião presidencial e embarcou secretamente em uma aeronave militar após uma possível ameaça durante a saída da cúpula da OTAN, na Turquia.

A operação ocorreu em 8 de julho e envolveu a retirada do presidente do Air Force One por meio de um caminhão de catering. Em seguida, Trump foi levado para um C-32A, enquanto jornalistas e funcionários da Casa Branca permaneceram no avião original.

Segundo autoridades americanas citadas pela imprensa dos Estados Unidos, havia uma ameaça considerada crível de um possível ataque iraniano contra a aeronave. Trump confirmou que seguiu as orientações do Serviço Secreto e das autoridades militares, afirmando que não recebeu muitos detalhes sobre o risco.

A troca foi mantida em sigilo para preservar a segurança do presidente, enquanto o avião com jornalistas continuou a viagem utilizando o indicativo AF1. Durante a operação, integrantes da comitiva foram orientados a manter as persianas fechadas, sem saber que Trump já havia deixado a aeronave.

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