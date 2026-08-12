Ex-deputado e filho são indiciados por golpe de R$ 58 milhões

Polícia aponta fraude estruturada na compra e revenda de grãos

A Polícia Civil de Mato Grosso indiciou o ex-deputado Sérgio Assis, o filho Mário Sérgio Cometki Assis e outros dois investigados após a Operação Agro-Fantasma. Sérgio Assis e Wanderley Soares Barboza Junior foram indiciados por estelionato, enquanto Mário Sérgio e Pedro Henrique Cardoso também respondem por associação criminosa e fraude processual.

Segundo as investigações, câmeras registraram Mário Sérgio e Pedro Henrique retirando caixas de documentos de uma empresa na madrugada anterior à operação. A polícia também aponta que documentos teriam sido queimados e o sistema de monitoramento interno apagado, o que teria dificultado a apuração dos fatos.

Operação apurou prejuízos milionários a produtores rurais

A investigação aponta que o grupo utilizava propriedades de produtores para realizar compras de grãos a prazo, que posteriormente eram revendidos à vista para indústrias. Conforme a polícia, os pagamentos foram feitos regularmente apenas nos primeiros meses, deixando posteriormente os produtores com dívidas que ultrapassaram R$ 58 milhões.

Durante a operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Cuiabá, Alto Taquari e Campo Grande, além do bloqueio de contas e da indisponibilidade de bens. Entre os patrimônios alvo de sequestro estão uma aeronave avaliada em mais de R$ 5,8 milhões e veículos de alto valor, enquanto Sérgio Assis também foi conduzido à delegacia após ser encontrado com 200 munições calibre .22.