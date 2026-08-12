BODOQUENA: Coordenadoria da mulher realiza abertura do agosto lilás.

A Coordenadoria da Mulher de Bodoquena realizou, na sexta-feira (7 de agosto), a abertura oficial da campanha Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização, prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher.

O evento aconteceu na Feira do Produtor e reuniu a comunidade em um momento de informação, reflexão e fortalecimento da rede de proteção às mulheres. A programação contou com palestras conduzidas pelas psicólogas Janaina do Vale e Luana Lopes, que abordaram temas relacionados à violência contra a mulher, seus impactos e a importância de buscar ajuda e romper o ciclo de violência.

A prefeita Girleide Rovari também participou da abertura e destacou a importância de promover ações que levem informação à população e fortaleçam as políticas públicas voltadas à proteção e à garantia dos direitos das mulheres.

O Agosto Lilás reforça a necessidade de ampliar o debate sobre a violência doméstica e familiar, incentivar a denúncia e orientar as mulheres sobre os canais de apoio disponíveis. A campanha também busca sensibilizar toda a sociedade para a construção de relações baseadas no respeito, na dignidade e na igualdade.

Ao longo do mês, a Prefeitura de Bodoquena, por meio da Coordenadoria da Mulher e em parceria com os demais órgãos da rede de proteção, seguirá promovendo ações de conscientização e informação para fortalecer o enfrentamento à violência contra a mulher no município.