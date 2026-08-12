Miranda realiza audiência pública para dar início à elaboração do Plano Municipal de Educação 2026–2036

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Miranda, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza na próxima segunda-feira, dia 10 de agosto de 2026, a Cerimônia de Lançamento Oficial do Plano Municipal de Educação (PME) 2026–2036, um importante marco para o planejamento das políticas públicas educacionais do município para os próximos dez anos.

O evento reunirá gestores públicos, profissionais da educação, representantes dos conselhos, instituições de ensino, entidades da sociedade civil e demais segmentos da comunidade para o início do processo de construção do novo Plano Municipal de Educação.

Durante a programação, será realizada a posse simbólica da Comissão Gestora e da Comissão Técnica de Elaboração do PME 2026-2036, além dos coordenadores dos Grupos de Trabalho (GTs), que serão responsáveis pela condução dos estudos, diagnósticos e elaboração das propostas que comporão o documento.

O Plano Municipal de Educação é o principal instrumento de planejamento da educação no âmbito do município. Nele serão definidas as diretrizes, metas, estratégias e ações que orientarão as políticas educacionais de Miranda ao longo da próxima década, em consonância com as legislações vigentes e as necessidades da comunidade.

A elaboração do PME será pautada pelos princípios da gestão democrática e da participação social, garantindo espaço para que profissionais da educação, estudantes, famílias e a população possam contribuir por meio dos Grupos de Trabalho, consultas públicas e audiência pública.

A Secretaria Municipal de Educação convida toda a comunidade a participar deste importante momento, reafirmando o compromisso coletivo com a construção de uma educação pública cada vez mais inclusiva, equitativa e de qualidade.

Evento: Cerimônia de Lançamento do Plano Municipal de Educação – PME 2026 – 2036
Data: Segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Horário: das 17h30 às 18h30
Local: Auditório da Câmara Municipal de Miranda/MS

Planejar hoje é construir o futuro da educação de Miranda. Participe!

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