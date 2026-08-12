NIOAQUE: Prefeitura fortalece acompanhamento da aprendizagem com Avaliação da SEDUC 2026

A Prefeitura Municipal de Nioaque, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEDUC) e do Departamento Pedagógico, iniciou a 1ª Aplicação da Avaliação da SEDUC 2026, ação voltada ao acompanhamento sistemático das aprendizagens dos estudantes da Rede Municipal de Ensino.

A avaliação contempla estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, nos componentes de Língua Portuguesa – Leitura e Matemática, com instrumentos elaborados a partir das habilidades previstas para cada ano escolar e das necessidades de aprendizagem identificadas ao longo do processo educacional.

Nesta primeira etapa, a aplicação foi realizada em três unidades da Rede Municipal de Ensino: Escola Municipal Indígena Gabriel Laureano – Polo, Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza e Escola Municipal Noé Nogueira.

A Avaliação da SEDUC possui caráter diagnóstico e pedagógico, permitindo identificar as aprendizagens já consolidadas pelos estudantes e aquelas que ainda necessitam de maior atenção e fortalecimento. Dessa forma, os resultados obtidos constituem uma importante ferramenta para orientar o planejamento das ações educacionais.

A partir dos dados levantados, a Secretaria Municipal de Educação poderá subsidiar as unidades escolares na elaboração de intervenções pedagógicas, ações de recomposição das aprendizagens e estratégias específicas de acompanhamento, considerando as necessidades apresentadas pelos estudantes.

O trabalho também fortalece a atuação do Departamento Pedagógico junto às escolas, promovendo o acompanhamento dos resultados e o suporte às equipes escolares na definição de estratégias voltadas à melhoria contínua do processo de ensino e aprendizagem.

Para a professora Jaqueline Oliveira, a avaliação contribui diretamente para que os profissionais da educação tenham informações mais precisas sobre o desenvolvimento dos estudantes. “A avaliação é um instrumento importante para compreendermos o processo de aprendizagem dos nossos estudantes. A partir dos resultados, podemos identificar as habilidades que já foram desenvolvidas e aquelas que precisam ser retomadas, contribuindo para um planejamento pedagógico mais direcionado. É um trabalho que envolve toda a equipe escolar, com o objetivo de promover avanços na aprendizagem”, destacou a professora.

A secretária municipal de Educação, Maria Solange, ressaltou que o processo avaliativo permite à gestão educacional conhecer as necessidades da Rede Municipal e planejar ações de forma mais assertiva. “A avaliação nos proporciona um diagnóstico importante da aprendizagem dos nossos estudantes. Mais do que analisar resultados, queremos utilizar essas informações para orientar o trabalho pedagógico, fortalecer as práticas desenvolvidas nas escolas e planejar intervenções de acordo com as necessidades identificadas. Nosso compromisso é acompanhar esse processo de forma contínua, oferecendo suporte às equipes escolares e buscando garantir o avanço de todos os estudantes”, afirmou a secretária.

O prefeito André Guimarães destacou que o acompanhamento da aprendizagem integra as ações da Administração Municipal voltadas ao fortalecimento da educação pública. “Uma educação de qualidade exige planejamento, acompanhamento e compromisso permanente. A Avaliação da SEDUC é uma ferramenta que nos permite conhecer melhor os avanços e os desafios da nossa Rede Municipal e, a partir disso, direcionar ações para fortalecer a aprendizagem. Estamos trabalhando para oferecer melhores condições às nossas escolas e garantir que cada estudante tenha seu direito de aprender respeitado”, afirmou o prefeito.

A realização da Avaliação da SEDUC 2026 reafirma o compromisso da Prefeitura de Nioaque com uma política educacional baseada no acompanhamento, no planejamento e na melhoria contínua da aprendizagem.

Ao transformar os resultados da avaliação em informações para orientar práticas e intervenções pedagógicas, a Rede Municipal fortalece o trabalho realizado nas escolas e amplia as estratégias destinadas ao desenvolvimento dos estudantes.

A ação integra o conjunto de iniciativas da Secretaria Municipal de Educação voltadas ao acompanhamento da aprendizagem e ao fortalecimento das práticas pedagógicas na Rede Municipal de Ensino.