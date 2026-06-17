Emprega CG reúne empresas e trabalhadores nas Moreninhas

O Emprega CG – Copa das Oportunidades movimentou o Polo Moreninhas da Funsat nesta quarta-feira (17), com a oferta de 500 vagas de emprego e entrevistas realizadas diretamente pelas empresas participantes. A ação reuniu dez empregadores e ampliou o acesso dos moradores da região às oportunidades de contratação.

Durante toda a manhã, candidatos puderam conversar com recrutadores, participar de processos seletivos e conhecer vagas em áreas como operador de telemarketing, repositor de mercadorias, operador de caixa, operador de loja, açougueiro, auxiliar de limpeza, ajudante de depósito, fiscal de prevenção de perdas, balconista de farmácia, perfumista e consultor de vendas.

Para as empresas, a parceria com a Funsat contribui para tornar os processos seletivos mais ágeis e assertivos.

“A intermediação colabora muito para identificarmos boas oportunidades. Por isso, é um serviço essencial da Prefeitura de Campo Grande para as empresas. Acredito que, para muitos anunciantes, a prioridade é preencher vagas com profissionais alinhados ao perfil desejado e que permaneçam nas funções por mais tempo”, explicou a analista de Recursos Humanos do Sam’s Club, Dahana Karina Musskoff, que participou pela primeira vez de uma edição do Emprega CG.

As vagas ofertadas apresentavam salários entre R$ 1.600 e R$ 2.500, além de benefícios, conforme a empresa contratante.

Em busca de uma oportunidade como perfumista, Alessandra Caceres Soares Santos, de 46 anos, saiu do Jardim Universitário para participar da seleção.

“Vi a divulgação nas redes sociais da Funsat e aproveitei a oportunidade de participar de um processo seletivo mais perto de casa. Gostei bastante das vagas que não exigem experiência, porque ampliam as chances de contratação. Além da necessidade de voltar ao mercado de trabalho, também tenho interesse em conhecer uma nova área profissional”, relatou a candidata, que está há um mês em busca de emprego.

Moradora do Jardim Macaúbas, Ana Carolina Mariano de Souza, de 24 anos, aproveitou a variedade de oportunidades disponíveis.

“O meu principal objetivo era uma vaga de operadora de caixa, mas aproveitei para conversar com outros recrutadores. Também achei importante a possibilidade de atualizar meu cadastro na Agência de Empregos”, afirmou.

Entre os participantes também esteve Rodrigo Batista Carvalho, de 32 anos, morador do Jardim Colibri.

“Neste ano ainda não consegui uma colocação e está difícil encontrar oportunidades sozinho. Por isso, aproveitei a ajuda da Funsat. A vaga que mais me chamou a atenção foi a de auxiliar de expedição, que não exigia experiência. Acredito que ações como essa deveriam acontecer com frequência na região”, destacou.

A edição realizada nas Moreninhas integrou a agenda itinerante do Emprega CG, iniciativa que aproxima os serviços da Fundação Social do Trabalho dos bairros da Capital e facilita o contato entre empresas que buscam mão de obra e trabalhadores em busca de recolocação profissional.