Bodoquena faz história e garante classificação inédita na Copa Assomasul 2026

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Bodoquena escreveu um capítulo histórico no esporte municipal neste domingo, 14 de junho, ao conquistar pela primeira vez uma vaga na próxima fase da Copa Assomasul 2026. A classificação foi garantida durante a disputa da 1ª fase da Série B, realizada no município de Douradina.

Representando o município, a equipe formada por servidores públicos municipais demonstrou determinação, união e espírito esportivo ao longo da competição, assegurando uma das vagas para a próxima etapa do torneio ao lado das equipes de Douradina e Jardim.

A prefeita Girleide Rovari acompanhou a delegação durante a competição e comemorou a conquista, destacando a importância do incentivo ao esporte e da valorização dos servidores que levam o nome de Bodoquena para todo o Estado.

A Copa Assomasul é uma das maiores competições esportivas entre servidores públicos municipais de Mato Grosso do Sul, promovendo integração, confraternização e qualidade de vida entre os participantes.

A classificação inédita representa um marco para o município e é resultado do comprometimento dos atletas, da comissão técnica e de todos que contribuíram para essa importante conquista. Agora, Bodoquena segue firme na competição, levando consigo o orgulho da população e a expectativa de continuar fazendo história.

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