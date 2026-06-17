 TJMS define lista tríplice para preenchimento de vaga de desembargador pelo quinto constitucional da OAB

Nesta quarta-feira, dia 17 de junho, os desembargadores do Tribunal Pleno votaram concurso de promoção para o cargo de desembargador para preenchimento da vaga destinada ao quinto constitucional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MS). A vacância do cargo é resultante do pedido de exoneração do desembargador Ary Raghiant Neto no último mês de março.

A definição da lista tríplice destinada ao preenchimento da vaga do quinto constitucional da advocacia no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul exigiu quatro escrutínios entre os desembargadores. Na primeira votação, Ana Carolina Ali Garcia recebeu 30 dos 31 votos e garantiu imediatamente sua presença na lista.

Como os demais candidatos não alcançaram o número mínimo de votos previsto no Regimento Interno do TJ para a formação da lista tríplice, novas votações foram realizadas. No segundo escrutínio, Silmara Salamaia Gonçalves obteve 18 votos e assegurou a segunda vaga.

A terceira posição demandou mais duas rodadas de votação. Após um terceiro escrutínio sem definição, Ewerton Araújo de Brito alcançou 18 votos no quarto escrutínio, conquistando a última vaga disponível.

Com isso, a lista tríplice ficou composta por Ana Carolina Ali Garcia, Silmara Salamaia Gonçalves e Ewerton Araújo de Brito, nomes que serão encaminhados ao governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, responsável pela escolha final do novo desembargador oriundo da advocacia.