Ronaldo exalta Messi e o aponta como o maior da história do futebol

Messi amplia marcas históricas e recebe elogio de ídolo brasileiro

O ex-jogador Ronaldo Nazário afirmou que Lionel Messi é o maior jogador da história do futebol, após o argentino alcançar mais uma marca expressiva em Copas do Mundo. Em entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo, Ronaldo destacou que cada atuação de Messi se transforma em um acontecimento histórico e defendeu que não há mais espaço para dúvidas sobre a dimensão de sua carreira. O reconhecimento veio após o camisa 10 da Argentina marcar três gols na vitória sobre a Argélia e igualar feitos históricos do torneio. Messi também retribuiu os elogios e afirmou ser uma honra dividir recordes com jogadores que marcaram gerações, incluindo o próprio Ronaldo.

Com o hat-trick, o argentino chegou a 27 partidas em Copas do Mundo, tornando-se o atleta com mais jogos na história da competição. Além disso, alcançou 24 participações diretas em gols, com 16 gols e oito assistências, superando a marca histórica de Pelé. O desempenho reforça a posição de Messi entre os maiores nomes do esporte mundial e amplia sua coleção de recordes em torneios internacionais.