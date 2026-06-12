Por intermédio de Santullo, Senadora Tereza Cristina atende pedido do prefeito Weliton e destina R$ 400 mil para a saúde de Alcinópolis

Recurso será aplicado no custeio da saúde pública municipal, fortalecendo os atendimentos e os serviços ofertados à população.

A saúde pública de Alcinópolis receberá um importante reforço financeiro no valor de R$ 400 mil. O recurso foi destinado pela Senadora Tereza Cristina, atendendo a um pedido do prefeito Weliton Guimarães, por intermédio de Santullo, que atuou junto à parlamentar para viabilizar a conquista para o município.

O valor será direcionado ao custeio da saúde pública municipal, contribuindo para a manutenção e o fortalecimento dos serviços oferecidos à população alcinopolense.

O prefeito Weliton Guimarães agradeceu à Senadora Tereza Cristina pela atenção com Alcinópolis e destacou a participação de Santullo na articulação do recurso.

“Quero agradecer de forma especial à Senadora Tereza Cristina por atender esse pedido tão importante para a nossa cidade. Também deixo meu reconhecimento ao Santullo, que foi fundamental nessa intermediação junto à senadora. Esse recurso de R$ 400 mil chega em boa hora e será muito importante para fortalecer a saúde de Alcinópolis, garantindo melhores condições de atendimento para a nossa população”, afirmou o prefeito.

Weliton também ressaltou a importância da união da classe política em torno das demandas do município, destacando o papel da Câmara Municipal de Vereadores na construção de parcerias e na busca por resultados.

“Quando Executivo, Legislativo e lideranças políticas caminham juntos, quem ganha é a população. A Câmara de Vereadores tem um papel importante nesse processo, porque a união da classe política fortalece Alcinópolis e abre portas para novas conquistas. É assim, com diálogo, respeito e responsabilidade, que seguimos buscando recursos e investimentos para o nosso município”, destacou Weliton Guimarães.

Santullo, que intermediou o pedido junto à Senadora Tereza Cristina, também comemorou a conquista e reforçou o carinho que tem por Alcinópolis.

“Tenho um carinho muito grande por Alcinópolis e fico feliz em poder contribuir com uma demanda tão importante. A saúde é uma área essencial, que atende diretamente as famílias, e poder ajudar nessa articulação junto à Senadora Tereza Cristina é motivo de satisfação. Alcinópolis pode continuar contando comigo”, afirmou Santullo.

O Secretário Municipal de Saúde Pública, João Abadio, destacou que o recurso será aplicado com responsabilidade no custeio da saúde, respeitando as necessidades da rede municipal e priorizando o bom atendimento à população.

“Esse recurso representa um apoio muito importante para a saúde pública de Alcinópolis. Vamos trabalhar com planejamento e responsabilidade para que esse valor seja aplicado no custeio da saúde, contribuindo com a manutenção dos serviços, atendimentos e ações que beneficiam diretamente os nossos pacientes”, pontuou o secretário.

A Prefeitura de Alcinópolis reforça que a conquista é resultado do trabalho conjunto, da articulação política e do compromisso da gestão municipal em buscar recursos para melhorar os serviços públicos e cuidar da população.