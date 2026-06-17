MIRANDA: Biblioteca inclusiva segue fortalecendo a educação especial.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O NUMEEI, em parceria com o SESI e com apoio da Secretaria Municipal de Educação, deu continuidade em 2026 ao projeto Biblioteca Inclusiva, Espaço de Aprendizagem e Acessibilidade, iniciado no ano passado.

A iniciativa transforma a Biblioteca do SESI em um espaço inclusivo de cultura, leitura, convivência e interação, ampliando as oportunidades de aprendizagem para os estudantes público-alvo da Educação Especial da Rede Municipal de Ensino.

O projeto promove inclusão escolar, social e digital por meio de atividades como contação de histórias, oficinas de leitura, jogos educativos, cinemateca e rodas de conversa, garantindo experiências significativas e acessíveis aos alunos.

Com a participação das escolas municipais e dos professores das Salas de Recursos Multifuncionais, a ação segue fortalecendo vínculos, incentivando o acesso à leitura e contribuindo para uma educação especial mais justa, acolhedora e inclusiva em Miranda.

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