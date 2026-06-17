Lia Nogueira reforça apoio à saúde mental com recursos para hospital

Hospital Nosso Lar recebe investimentos para ampliar estrutura de atendimento

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Divulgação

Emenda parlamentar fortalece estrutura hospitalar e amplia condições de atendimento aos pacientes do SUS

A deputada estadual Lia Nogueira destinou R$ 50 mil em recursos ao Hospital Nosso Lar para a aquisição de equipamentos hospitalares, reforçando o atendimento prestado à população por uma das principais referências em saúde mental de Mato Grosso do Sul. Fundado em 1966, o hospital mantém 70 leitos destinados ao SUS e atende cerca de 195 pacientes com o apoio de aproximadamente 200 colaboradores. Durante visita à instituição, a parlamentar destacou a necessidade de ampliar o debate sobre os transtornos mentais e fortalecer a rede de atendimento diante do crescimento dos casos e dos impactos nas famílias.

A direção do hospital ressaltou que a presença da deputada contribui para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido há décadas na unidade. Além do apoio à saúde mental, Lia Nogueira tem destinado recursos para áreas como atendimento a pessoas com deficiência, pacientes oncológicos, grupos vulneráveis e fortalecimento da rede pública hospitalar. A deputada afirmou que o acompanhamento das emendas é fundamental para garantir resultados concretos e reforçou que investir em saúde mental significa promover dignidade, acolhimento e qualidade de vida à população.

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