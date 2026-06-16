Placa de concreto esmaga trabalhador no Jardim Panorama

Acidente com estrutura de concreto deixa operário em estado grave no Jardim Panorama

Milton
Publicado por Milton
Foto: Gabriel do Carmo

Vítima de 54 anos sofreu lesões graves no tórax, pescoço e rosto

Um trabalhador de 54 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por uma placa de concreto na tarde desta terça-feira (16), na Rua Dr. Iraci Coelho Neto, no Jardim Panorama, em Campo Grande. Conforme as informações iniciais, a estrutura estava sendo movimentada por um equipamento de içamento quando houve uma possível falha durante a operação, provocando a queda da placa sobre a vítima.

Antes da chegada das equipes de resgate, colegas de trabalho conseguiram retirar o homem debaixo da estrutura. O acidente causou comoção entre os trabalhadores presentes, e um deles chegou a fazer uma oração enquanto o socorro era realizado. Segundo o capitão Dermival, dos Bombeiros, a vítima sofreu esmagamento no tórax, pescoço e rosto, sendo classificada como um caso de extrema gravidade.

Após receber os primeiros atendimentos no local, o trabalhador foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Campo Grande. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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