Mundo Novo realiza melhorias em vias dos bairros Estrela 8 e Novo Horizonte

O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria de Obras, Secretaria de Agricultura e Departamento de Estradas e Rodagem, realizou serviços de readequação e manutenção das vias nos bairros Estrela 8 e Novo Horizonte.

Os trabalhos aconteceram nas ruas 2 de Dezembro, 8 de Dezembro, 19 de Abril e 20 de Junho, melhorando as condições de acesso para os moradores.

A ação é necessária para possibilitar a implantação de postes pela concessionária de energia, etapa fundamental para a regularização do fornecimento de energia elétrica nas comunidades.

As lideranças comunitárias Maria Nilda e Nelson Galvão acompanharam os serviços ao lado do diretor de estrada e rodagem Falcão, que fazem parte do compromisso do Governo de Mundo Novo em levar mais infraestrutura e qualidade de vida à população.