Pacientes do SUS são orientados a procurar clínicas particulares

Laboratório Central suspende exames por falta de insumos

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Dívida da prefeitura com fornecedores pode afetar atendimento

Pacientes SUS em Campo Grande relatam dificuldades para realizar exames no Laboratório Central devido à falta de insumos. Segundo denúncias, procedimentos como exames de urina, TGP e outros deixaram de ser realizados há meses, levando usuários a buscarem atendimento em laboratórios particulares. Uma moradora afirmou ter acompanhado o marido à unidade nesta segunda-feira (15), quando recebeu a orientação de procurar serviços privados por falta de materiais.

De acordo com os relatos, servidores teriam informado que a escassez estaria relacionada ao atraso no pagamento de fornecedores responsáveis pelo abastecimento da unidade. O problema ocorre em meio ao reconhecimento, pela prefeitura, de uma dívida superior a R$ 331 milhões com fornecedores e terceirizados, conforme dados do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do primeiro quadrimestre de 2026.

Desse montante, R$ 62,9 milhões ainda permaneciam pendentes até abril. Embora o documento não detalhe quais empresas são credoras, áreas essenciais como saúde podem ser impactadas. Procurada pela reportagem, a administração municipal não se manifestou até o fechamento desta matéria. O espaço permanece aberto para futuros esclarecimentos sobre a situação enfrentada pelos pacientes.

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