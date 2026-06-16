Cacique Raoni apresenta melhora, mas segue internado na UTI

Líder indígena permanece sob observação médica sem previsão de alta

Milton
Publicado por Milton
Foto: Tânia Rêgo

Equipe médica descarta cirurgia neste momento e mantém monitoramento intensivo

O cacique Raoni, de 93 anos, apresentou melhora clínica e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Dois Pinheiros, em Sinop (MT), sem previsão de alta. Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (16), o líder indígena está estável, lúcido e respirando sem auxílio de aparelhos. Internado desde domingo (14), ele deu entrada com vômitos intensos, tosse com pequena quantidade de sangue, dores abdominais e alterações na função renal.

A principal hipótese diagnóstica é de sepse de foco pulmonar secundária a pneumonia broncoaspirativa, além de suboclusão gástrica identificada por exames de imagem. De acordo com a equipe médica, houve melhora significativa dos indicadores infecciosos e inflamatórios, bem como da função renal. Neste momento, está descartada a necessidade de intervenção cirúrgica, sendo planejada a realização de endoscopia para avaliação do quadro gastrointestinal.

Esta é a segunda internação de Raoni em menos de um mês. Reconhecido internacionalmente pela defesa dos povos indígenas e da Amazônia, o cacique possui histórico de comorbidades, entre elas DPOC, insuficiência cardíaca, uso de marcapasso e hérnia diafragmática, condições que exigem acompanhamento contínuo.

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