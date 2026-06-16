No G7, Lula associa segurança e respeito à soberania

Durante encontro na França, Lula também defendeu industrialização dos minerais críticos e acesso mais amplo à inteligência artificial

O presidente Lula afirmou nesta terça-feira (16), durante reunião ampliada do G7, em Évian-les-Bains, na França, que o combate ao narcotráfico deve ocorrer de forma integrada e respeitando a soberania dos Estados. Segundo o chefe do Executivo, é necessário enfrentar crimes relacionados, como lavagem de dinheiro e tráfico de armas, por meio da cooperação internacional e do fortalecimento de mecanismos como a Interpol. Lula destacou que o crime organizado afeta diretamente a população ao desviar recursos que poderiam ser destinados a áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura.

O presidente também reforçou a importância de vincular a agenda de segurança ao desenvolvimento econômico e social. Em seu discurso, defendeu que países detentores de minerais críticos participem das etapas mais lucrativas da cadeia produtiva, com industrialização e transferência de tecnologia. Lula alertou ainda que a expansão da inteligência artificial e da revolução digital não pode aprofundar desigualdades entre as nações. Para ele, as transições energética e tecnológica devem promover benefícios mais equilibrados e acessíveis a um número maior de países.



