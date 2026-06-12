Instabilidade global derruba Facebook e Instagram

Meta enfrenta falha mundial e redes sociais ficam fora do ar

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Facebook, Instagram e Threads apresentam instabilidade e causam reação global

Usuários do Facebook e do Instagram foram surpreendidos na manhã desta sexta-feira (12) após as plataformas apresentarem instabilidade simultânea em diversos países, segundo relatos de internautas e registros de monitoramento de falhas. Por volta das 10h (horário de Brasília), usuários começaram a ser desconectados automaticamente de suas contas, enfrentando dificuldades para realizar novo login tanto no Facebook quanto no Instagram e também no Threads.

O problema rapidamente se espalhou, indicando uma possível falha global nos sistemas da Meta, responsável pelas redes sociais afetadas. O site Downdetector registrou um pico de reclamações em poucos minutos, confirmando a instabilidade em larga escala. Nas redes sociais concorrentes, especialmente no X, antigo Twitter, usuários de diferentes partes do mundo relataram o apagão digital e buscaram informações sobre a causa da interrupção.

A instabilidade gerou forte repercussão e levantou questionamentos sobre a segurança e estabilidade das plataformas mais utilizadas do planeta. Até o momento, a Meta não divulgou comunicado oficial explicando o motivo da falha nem o prazo para normalização dos serviços, mantendo usuários sem respostas enquanto aguardam a restauração completa dos sistemas.

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