AQUIDAUANA: Blitz educativa reforça conscientização pelo fim da violência contra a mulher

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Na manhã desta terça-feira (16), foi realizada em frente à Câmara Municipal de Aquidauana uma blitz educativa voltada à conscientização da população sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio.

A ação foi proposta pela vereadora Ana Saravy e contou com o apoio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MS), Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), Polícia Militar e Rede Feminina de Combate ao Câncer.

Durante a mobilização, equipes distribuíram panfletos informativos da campanha: “Elas: Protagonistas. Todas Diferentes, Todas Importantes”, levando à população orientações sobre a importância do respeito, da valorização das mulheres e da denúncia de casos de violência.

A iniciativa buscou sensibilizar motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a necessidade do engajamento de toda a sociedade no combate à violência de gênero, fortalecendo a rede de proteção às mulheres e promovendo a conscientização sobre os direitos femininos.

Participaram da ação a vereadora Ana Saravy, a supervisora municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, Josilene Rosa, a vice-prefeita de Anastácio, Maria Vital, além de servidores do Detran-MS, do Demutran e representantes das instituições parceiras.

A Prefeitura de Aquidauana, por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres, reforça seu compromisso com a promoção de ações educativas e preventivas que contribuam para a construção de uma sociedade mais justa, segura e livre de todas as formas de violência contra as mulheres.

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