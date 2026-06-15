COSTA RICA: Encontro de Primeiras-Damas reforça protagonismo feminino e fortalecimento das políticas públicas.

A secretária de Políticas Públicas para Mulheres e primeira-dama de Costa Rica, Márcia Alves, participou na última quarta-feira, 10 de junho de 2026, em Campo Grande, do Encontro de Primeiras-Damas de Mato Grosso do Sul, iniciativa promovida pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul) e pelo Sebrae/MS, com apoio do Governo do Estado. O evento reuniu lideranças femininas de diversas cidades para uma manhã de debates, troca de experiências e fortalecimento da atuação das mulheres no desenvolvimento dos municípios.

Com o tema “Mulheres que Inspiram Cidades”, o encontro evidenciou o papel das primeiras-damas como agentes de transformação social, capazes de contribuir para o desenvolvimento local por meio da articulação, do diálogo e do incentivo a políticas públicas voltadas à população.

Representando Costa Rica, Márcia Alves destacou a importância da iniciativa para ampliar o intercâmbio de experiências entre os municípios e fortalecer as ações voltadas às mulheres e às famílias.

“Participar deste encontro foi uma experiência muito enriquecedora. A troca de conhecimentos e de boas práticas entre os municípios demonstra que, mesmo diante de desafios semelhantes, é possível construir soluções eficazes por meio do diálogo e da união. Esses momentos fortalecem nosso compromisso em desenvolver políticas públicas cada vez mais humanizadas e próximas da realidade das mulheres e das famílias de Costa Rica”, ressaltou a secretária de Políticas Públicas para Mulheres e primeira-dama, Márcia Alves.

A primeira-dama do Estado de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, enfatizou a relevância do trabalho desenvolvido pelas primeiras-damas, mesmo quando não exercem funções administrativas ou cargos eletivos.

“Ser primeira-dama é mais do que ocupar um espaço; é uma função de escuta e sensibilidade. Quando nos reunimos e trocamos experiências, percebemos que enfrentamos desafios semelhantes e que essa troca fortalece nossa capacidade de atuar de forma mais humana e próxima das pessoas”, afirmou.

Segundo a diretora-técnica do Sebrae/MS, Sandra Amarilha, a conexão entre as lideranças femininas e as iniciativas voltadas ao empreendedorismo, à educação empreendedora e ao fortalecimento dos pequenos negócios contribui diretamente para a geração de oportunidades e o desenvolvimento dos territórios.

“As primeiras-damas desempenham uma atuação importante nos municípios e quando conectamos às frentes de trabalho do Sebrae/MS, como o empreendedorismo feminino, a educação empreendedora e o apoio aos pequenos negócios, a essas lideranças locais, conseguimos transformar ideias em oportunidades e gerar desenvolvimento real nos territórios”, pontuou.

Lideranças femininas como agentes de transformação



Além do compartilhamento de experiências, o encontro promoveu duas palestras voltadas ao fortalecimento da liderança feminina.

A consultora de imagem Keyla Lustoza apresentou a palestra “O Poder de Ser Você”, abordando temas como autenticidade, autoestima, imagem pessoal e posicionamento. Durante sua exposição, ressaltou que a imagem vai muito além da aparência e está diretamente ligada à forma como cada mulher comunica sua essência.

“Falar sobre imagem vai muito além da aparência. Trata-se de entender como cada mulher se apresenta ao mundo de forma verdadeira, com coerência entre quem ela é e a forma como se comunica. Quando existe autenticidade, a presença se torna mais forte, mais segura e mais respeitada”, destacou.

Outra convidada do encontro foi a jornalista e consultora em comunicação estratégica Deniza Gurgel, que ministrou a palestra “Estratégia de Posicionamento”. Em sua apresentação, ressaltou a importância da comunicação e das redes de relacionamento para ampliar a influência das lideranças femininas e potencializar os resultados das ações desenvolvidas nos municípios.

“A comunicação é uma ferramenta de conexão e de construção de autoridade. Quando lideranças compreendem seu papel e fortalecem suas redes de relacionamento, conseguem ampliar o impacto das ações e gerar transformações mais consistentes nas comunidades”, afirmou.

O Encontro de Primeiras-Damas consolidou-se como um espaço de diálogo e integração entre lideranças femininas sul-mato-grossenses, reforçando a importância da participação das mulheres na construção de políticas públicas e no desenvolvimento das cidades. A presença de Márcia Alves no evento reafirma o compromisso de Costa Rica com o fortalecimento das ações voltadas à promoção da cidadania, da inclusão e do bem-estar das mulheres e das famílias do município.