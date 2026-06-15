Acidente aéreo em Rio Verde deixa duas vítimas fatais

Hipótese inicial aponta perda de controle da aeronave durante tentativa de pouso
Um acidente aéreo registrado na noite de sábado (13) resultou na morte de um avô e seu neto na zona rural de Rio Verde, em Goiás. As vítimas foram identificadas como Dirceu Zanchi, de 68 anos, e Gabriel Zanchi, de 17 anos. Segundo os Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 18h25, quando equipes localizaram a aeronave caída em meio a um milharal às margens da GO-174, dentro da Fazenda Escalada do Rio Preto.
Os dois ocupantes foram encontrados fora do avião e tiveram os óbitos confirmados ainda no local por profissionais do Samu. Em vídeo publicado nas redes sociais, Dirceu Zanchi Júnior, filho de uma das vítimas, afirmou acreditar que a queda possa ter ocorrido durante uma tentativa de pouso, após as asas da aeronave tocarem a plantação alta de milho, provocando a perda de controle.
A área foi isolada para preservação dos vestígios e realização dos trabalhos periciais. A Polícia Técnico-Científica foi acionada, assim como o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, responsável por orientar os procedimentos de investigação. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.