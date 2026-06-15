Acidente aéreo em Rio Verde deixa duas vítimas fatais

Dirceu Zanchi, de 68 anos, e o neto Gabriel Zanchi, de 17, morreram no local do acidente

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução/Portal Panorama

Hipótese inicial aponta perda de controle da aeronave durante tentativa de pouso

Um acidente aéreo registrado na noite de sábado (13) resultou na morte de um avô e seu neto na zona rural de Rio Verde, em Goiás. As vítimas foram identificadas como Dirceu Zanchi, de 68 anos, e Gabriel Zanchi, de 17 anos. Segundo os Bombeiros, a ocorrência foi atendida por volta das 18h25, quando equipes localizaram a aeronave caída em meio a um milharal às margens da GO-174, dentro da Fazenda Escalada do Rio Preto.

Os dois ocupantes foram encontrados fora do avião e tiveram os óbitos confirmados ainda no local por profissionais do Samu. Em vídeo publicado nas redes sociais, Dirceu Zanchi Júnior, filho de uma das vítimas, afirmou acreditar que a queda possa ter ocorrido durante uma tentativa de pouso, após as asas da aeronave tocarem a plantação alta de milho, provocando a perda de controle.

A área foi isolada para preservação dos vestígios e realização dos trabalhos periciais. A Polícia Técnico-Científica foi acionada, assim como o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, responsável por orientar os procedimentos de investigação. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Destroços do avião de pequeno porte após a queda na zona rural de Rio Verde, em Goiás/Foto: Reprodução/TV Anhanguera

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