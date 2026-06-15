48ª ExpoTrês: Coronel David reforça apoio ao agronegócio em Três Lagoas

Em meio às comemorações dos 111 anos de Três Lagoas, o deputado estadual Coronel David (PL) prestigiou neste domingo (14) a 48ª ExpoTrês, tradicional exposição agropecuária do município. Ao lado de sua esposa, Dra. Ana Arminda, do vereador Sargento Rodrigues (PP) e de outras lideranças, o parlamentar acompanhou as atividades da feira e o rodeio profissional, em um dos maiores eventos do agronegócio de Mato Grosso do Sul, reconhecido por promover negócios, disseminar novas tecnologias e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Durante a visita, Coronel David destacou a importância de fortalecer iniciativas que impulsionam o agronegócio, setor responsável por grande parte do desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul. O parlamentar reafirmou seu compromisso com a defesa dos produtores rurais e das pautas do campo na Assembleia Legislativa.

“A ExpoTrês é muito mais do que uma festa. É um espaço de valorização do agronegócio, de troca de conhecimento, de apresentação de novas tecnologias e de fortalecimento das atividades econômicas que movimentam nossa região. Como deputado, sigo trabalhando para defender quem produz, gera empregos e contribui para o crescimento do nosso Estado”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou que eventos como a ExpoTrês cumprem papel fundamental ao aproximar produtores, empresas e instituições, promovendo inovação e oportunidades para o setor agropecuário.

A visita à ExpoTrês coincide com as comemorações dos 111 anos de Três Lagoas, celebrados nesta segunda-feira (15). Na Assembleia Legislativa, Coronel David tem mantido atuação voltada à destinação de recursos e ao encaminhamento de demandas do município, apoiando iniciativas que fortalecem os serviços públicos e contribuem para o desenvolvimento local, com reflexos diretos na vida da população três-lagoense.

Para o deputado, incentivar eventos agropecuários e culturais é uma forma de fortalecer a identidade regional e criar um ambiente favorável ao crescimento sustentável do estado. “O agro é um dos pilares da economia sul-mato-grossense e merece reconhecimento. Apoiar iniciativas que fomentam conhecimento, tecnologia e geração de oportunidades é investir no futuro de Mato Grosso do Sul”, concluiu.