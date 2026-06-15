Subtenente acusado de feminicídio foge do Presídio Militar

Militar poderá ser excluído da corporação após conclusão dos procedimentos legais

O subtenente do Corpo de Bombeiros Elianderson Duarte, de 45 anos, preso por matar a esposa em Ponta Porã, fugiu na sexta-feira (12) do Presídio Militar, em Campo Grande. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma “Teresa” corda artesanal confeccionada com lençóis sobre o muro da unidade prisional, indicando a possível forma utilizada na fuga.

Segundo informações apuradas, a guarita do presídio, cuja responsabilidade é da Polícia Militar, estava sem agente no momento da evasão. Equipes policiais realizam buscas na região para localizar o fugitivo. Elianderson estava preso desde março, após agredir a esposa e os filhos dentro da residência da família. Conforme o boletim de ocorrência, ele alegou ter atingido a mulher com uma marreta após uma discussão.

A vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao Hospital da Vida, em Dourados, onde morreu dias depois. Os três filhos do casal, com idades entre 13 e 17 anos, também precisaram de atendimento médico após serem resgatados por vizinhos. Imagens de câmeras de segurança registraram os adolescentes correndo pelas ruas em busca de ajuda.

Em nota anterior, os Bombeiros Militar de MS informou que o militar poderá ser excluído da corporação, conforme o andamento do processo administrativo e judicial.



