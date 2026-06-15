Com projetos de lei e investimentos históricos, Soraya Thronicke consolida atuação em defesa da causa animal

A senadora Soraya Thronicke (PSB-MS) vem se consolidando como uma das principais defensoras da causa animal no Congresso Nacional. Ao longo dos anos, a parlamentar construiu uma atuação consistente em torno de uma pauta que, embora muitas vezes seja tratada como secundária, está diretamente relacionada ao bem-estar coletivo e à saúde pública.

Uma das iniciativas de maior destaque é a Caravana da Castração em Mato Grosso do Sul, que recebeu cerca de R$ 7 milhões em investimentos destinados por Soraya. Desde o ano passado, o projeto já percorreu quase todos os municípios do estado, realizando cirurgias de castração, microchipagem e distribuição de medicamentos para cães e gatos. Trata-se do maior investimento já realizado por um parlamentar brasileiro na causa animal em uma única ação.

“Sou uma grande defensora dos animais e entendo que o poder público precisa apoiar iniciativas de castração, porque essa também é uma questão de saúde pública. Animais castrados e bem cuidados ajudam a evitar a reprodução descontrolada, o abandono e a proliferação de doenças”, afirma a senadora.

Projetos fortalecem a proteção animal

No Senado Federal, Soraya também tem ampliado sua atuação legislativa em defesa dos animais. Recentemente, após o caso do cão Orelha, que foi agredido e morto por adolescentes em Florianópolis, a parlamentar apresentou uma série de projetos de lei voltados ao fortalecimento da proteção animal.

Entre as propostas está o PL 148/2026, que estabelece mecanismos de responsabilização por danos causados a animais comunitários. O projeto busca garantir proteção jurídica a esses animais, permitindo a responsabilização civil dos agressores e a condenação por danos morais e sociais, mesmo na ausência de um tutor formal.

Além dessa iniciativa, outros cinco projetos apresentados pela senadora tratam de medidas como a criação de um cadastro nacional de agressores de animais, a proteção de denunciantes e testemunhas, a destinação de indenizações para fundos de proteção animal e o fortalecimento das ações integradas de combate aos maus-tratos.

Soraya também é autora de propostas que reconhecem a importância dos animais de estimação na vida das famílias brasileiras, como a possibilidade de dedução de despesas veterinárias no Imposto de Renda e o abatimento tributário para doações destinadas a entidades de proteção animal.

A trajetória da senadora demonstra que a defesa dos animais vai além de uma pauta específica. Trata-se de uma agenda que envolve saúde pública, responsabilidade social e respeito à vida, valores que têm norteado sua atuação parlamentar ao longo dos anos