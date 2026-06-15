Munir Sadeq participa de audiência da LHG Mining

A LHG Mining realizou uma audiência pública para apresentar detalhes do projeto de expansão de suas atividades na região de Corumbá e Ladário, reunindo autoridades, representantes da empresa, comunidade e demais setores interessados no desenvolvimento econômico e ambiental do território.

O prefeito de Ladário, Munir Sadeq, participou do encontro e acompanhou de perto as discussões sobre o empreendimento. A presença do chefe do Executivo municipal reforçou o compromisso da administração em estar presente em debates que envolvem grandes investimentos e que podem gerar reflexos diretos para a população ladarense.

Durante a audiência, foram apresentados aspectos relacionados ao projeto de expansão, incluindo investimentos previstos, geração de empregos, fortalecimento da economia regional e as medidas voltadas à preservação ambiental e mitigação de impactos.

Munir Sadeq destacou a importância de acompanhar todas as etapas do processo, buscando compreender os efeitos que a expansão das atividades poderá trazer para Ladário e para toda a região pantaneira.

“É importante que o município esteja presente nesses momentos, ouvindo, acompanhando e entendendo quais serão os impactos ambientais e econômicos, para que possamos trabalhar em busca de desenvolvimento com responsabilidade e benefícios para a população”, afirmou o prefeito.

A audiência pública faz parte do processo de diálogo entre a empresa, o poder público e a sociedade, garantindo transparência e participação nas decisões relacionadas ao futuro da atividade mineral na região.

Com forte ligação histórica com a mineração, Ladário e Corumbá acompanham de perto novos investimentos no setor, avaliando oportunidades de geração de emprego, renda e desenvolvimento, sempre considerando a preservação ambiental e a qualidade de vida da comunidade.