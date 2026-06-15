Acordo entre EUA e Irã amplia crise política para Netanyahu

Netanyahu enfrenta pressão interna após pacto mediado por Washington

Milton
Publicado por Milton
Foto: AFP via Getty Images

Primeiro-ministro vê sua estratégia de segurança ser questionada em meio à proximidade das eleições em Israel

O acordo de cessar-fogo firmado entre Estados Unidos e Irã abriu uma nova frente de desgaste político para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. O entendimento, que prevê a redução das tensões e inclui exigências relacionadas às ações israelenses no Líbano, provocou críticas de aliados, adversários e integrantes do próprio governo. A oposição afirma que Netanyahu está diante da escolha entre confrontar Washington ou aceitar limitações consideradas prejudiciais aos interesses israelenses.

Enquanto ministros da ala mais radical rejeitam qualquer compromisso que comprometa a estratégia militar do país, especialistas avaliam que o pacto fortalece a influência iraniana na região. O silêncio do premiê, conhecido por adotar discursos firmes sobre segurança, tem sido interpretado como sinal das dificuldades políticas que enfrenta. Às vésperas das eleições gerais, sua imagem de principal garantidor da proteção nacional passa a ser contestada.

A continuidade dos conflitos em Gaza e os impasses diplomáticos também aumentam a pressão sobre o governo. Diante desse cenário, Netanyahu precisará redefinir sua estratégia para preservar apoio interno e administrar a relação com o principal aliado internacional de Israel.

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