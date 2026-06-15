Coronel David destaca força do agronegócio durante a 48ª ExpoTrês

A 48ª ExpoTrês, realizada em Três Lagoas, contou neste domingo (14) com a presença do deputado estadual Coronel David (PL), que reforçou seu apoio ao agronegócio sul-mato-grossense durante as comemorações pelos 111 anos do município. Acompanhado da esposa, Dra. Ana Arminda, do vereador Sargento Rodrigues (PP) e de outras lideranças, o parlamentar participou das atividades da feira e do rodeio profissional. Considerada uma das principais exposições agropecuárias de Mato Grosso do Sul, a ExpoTrês reúne produtores, empresas e instituições para fomentar negócios, apresentar novas tecnologias e incentivar o desenvolvimento regional.

Durante a visita, Coronel David destacou a importância do setor agropecuário para a geração de empregos e o crescimento econômico do Estado, reafirmando seu compromisso com a defesa dos produtores rurais na Assembleia Legislativa. O deputado também ressaltou que eventos como a ExpoTrês promovem inovação, ampliam oportunidades e fortalecem a identidade regional.

Segundo ele, incentivar iniciativas ligadas ao campo representa investir no futuro de Mato Grosso do Sul. O parlamentar ainda lembrou sua atuação em favor de Três Lagoas, por meio da destinação de recursos e do encaminhamento de demandas voltadas ao fortalecimento dos serviços públicos e da qualidade de vida da população.