Vini Jr lidera velocidade da Seleção; Casemiro registra menor marca na estreia

Casemiro teve a menor velocidade máxima entre os atletas de linha, enquanto Raphinha liderou em arrancadas e distância percorrida

Na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, o empate em 1 a 1 diante do Marrocos também evidenciou o desempenho físico dos atletas da Seleção. De acordo com relatório divulgado pela Fifa, Vini Jr, autor do gol brasileiro, foi o jogador de linha mais rápido da equipe ao atingir 34,1 km/h. Na sequência apareceram Marquinhos, com 33,3 km/h, e Igor Thiago, com 33,2 km/h. No extremo oposto, Casemiro registrou a menor velocidade máxima entre os titulares de linha, alcançando 26,5 km/h.

Em relação ao número de sprints, considerados arrancadas acima de 20 km/h, Raphinha liderou com 80 ações, seguido por Vini Jr, com 60. O volante Casemiro teve apenas 11 sprints, enquanto Danilo Santos registrou nove após entrar no segundo tempo. Raphinha também foi o atleta que mais percorreu distância durante a partida, com 11,6 quilômetros, à frente de Douglas Santos, com 10,5 km, e Gabriel Magalhães e Vini Jr, ambos com 10,1 km. Os números reforçam a intensidade dos jogadores de velocidade e destacam diferenças importantes no perfil físico dos atletas brasileiros na abertura do Mundial.