Prefeitura convoca merendeiros e auxiliares temporários

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para as funções de merendeiro e auxiliar de manutenção foram convocados para a próxima etapa de contratação temporária da Prefeitura de Campo Grande. Os editais foram publicados na edição nº 8.351 do Diogrande, desta quinta-feira (11).

A convocação tem como objetivo preencher vagas remanescentes das últimas chamadas e recompor vacâncias ocorridas no período, sem gerar aumento de despesas com pessoal.

Para a função de merendeiro, foram convocadas candidatas aprovadas no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital de Abertura nº 01/2025-01. Já para a função de auxiliar de manutenção, a convocação contempla candidatos aprovados no processo seletivo aberto pelo Edital nº 12/2025-01.

Os convocados deverão comparecer na sexta-feira, 12 de junho de 2026, às 8 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, nº 377, Jardim TV Morena, para receber orientações sobre a documentação necessária para o preenchimento das vagas e efetivação do procedimento de contratação.

A relação nominal dos candidatos convocados, bem como demais informações sobre os procedimentos, está disponível na edição nº 8.351 do Diogrande.

Serviço

Data: 12 de junho de 2026 (sexta-feira)
Horário: 8h
Local: Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS)
Endereço: Rua Venâncio Borges do Nascimento, nº 377, Jardim TV Morena, Campo Grande-M

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