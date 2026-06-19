Maracaju conquista Selo FNAS 2025 e se destaca entre os municípios pela excelência na gestão da Assistência Social.

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O município de Maracaju foi contemplado com o Selo FNAS 2025, importante certificação concedida pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) aos estados e municípios que se destacam pela excelência na gestão financeira e orçamentária dos recursos destinados à Assistência Social.

A conquista evidencia o compromisso da administração municipal com a correta aplicação dos recursos públicos, a transparência na gestão e o fortalecimento das políticas sociais desenvolvidas no município. Entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, apenas 40 alcançaram os critérios exigidos para receber a certificação, colocando Maracaju entre os destaques do Estado.

Para obter o selo, os municípios precisam atender uma série de requisitos rigorosos relacionados à organização orçamentária, execução financeira dos recursos da Proteção Social Básica e Especial, preenchimento adequado dos sistemas de gestão, prestação de contas e cumprimento das normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A certificação fortalece ainda mais a credibilidade do município junto aos órgãos federais e demonstra a capacidade técnica e administrativa de Maracaju na condução das políticas públicas de assistência social, garantindo mais segurança e eficiência na aplicação dos recursos destinados ao atendimento das famílias maracajuenses

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