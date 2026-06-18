Caracol recebe Selo FNAS 2025 e é destaque nacional na Assistência Social

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

O município de Caracol conquistou importante reconhecimento nacional ao receber o Selo FNAS 2025, concedido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. A certificação reconhece a excelência na gestão, transparência e correta aplicação dos recursos destinados às políticas públicas socioassistenciais.

A conquista coloca Caracol entre os municípios brasileiros que se destacam pela eficiência na execução orçamentária, financeira e contábil dos recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), demonstrando o compromisso da administração municipal com a responsabilidade na gestão pública e o cuidado com as pessoas.

O reconhecimento foi entregue durante a 4ª edição do Congresso dos Municípios de Mato Grosso do Sul, realizado em Campo Grande, e é resultado do trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, Assistência Social, Trabalho e Habitação, sob a coordenação da secretária Ogair Garcia Leite, juntamente com toda a equipe técnica da pasta.

Mais uma vez, Caracol se destaca no cenário estadual e nacional pela qualidade da gestão pública. Com investimentos em diversas áreas e atenção especial às políticas sociais, a administração do prefeito Neco Pagliosa reafirma seu compromisso com o planejamento, a transparência e a promoção da qualidade de vida da população caracolense.

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