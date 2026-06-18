JARDIM: Escolinha municipal de futsal fortalece o esporte e incentiva novos talentos.

A Prefeitura Municipal de Jardim segue investindo no esporte de base por meio da Escolinha Municipal de Futsal, incentivando crianças e adolescentes à prática esportiva, disciplina, respeito, amizade e trabalho em equipe.
Com treinos durante a semana, a iniciativa contribui para a formação social e esportiva dos alunos, fortalecendo hábitos saudáveis e revelando novos talentos para representar Jardim dentro e fora das quadras.
Para o prefeito Juliano Miranda Guga, investir no esporte de base é preparar o futuro do município: “Investir na base é garantir atletas preparados, disciplinados e com orgulho de vestir a camisa de Jardim nas competições”, destacou.
Horários dos treinamentos
Segunda-feira — Ginásio
Sub 8: 08h às 09h | 13h às 14h
Sub 10: 09h às 10h | 15h às 16h
Sub 12: 10h às 11h | 14h às 15h
Quarta-feira — Rufina
Sub 8: 08h às 09h | 13h às 14h
Sub 10: 09h às 10h | 15h às 16h
Sub 12: 10h às 11h | 14h às 15h
Sexta-feira — Ginásio
Sub 8: 08h às 09h | 13h às 14h
Sub 10: 09h às 10h | 15h às 16h
Sub 12: 10h às 11h | 14h às 15h
Professores:
Fernando dos Santos Lopes
Claudiei Rodrigues Timóteo
A iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com o incentivo ao esporte, inclusão, cidadania e oportunidades para os jovens jardinenses.