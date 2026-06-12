As Dez Mais

Sexta, 12 de junho de 2026.

Hoje é Dia dos Namorados.

Amanhã tem Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Manchetes do Correio do Estado:

-Servidores de Campo Grande voltam a ter aumento salarial…

-Empresa vai recapear trecho da Ernesto Geisel por 4,8 milhões…

-Benefícios Sociais movimentam mais de 870 milhões na economia de MS…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Confie em mim. Estive com você nos piores dias da sua vida. Dei tudo que você precisava. Tenho te protegido: a você, sua família e seus entes-queridos. Os dias podem estar difíceis agora, mas… confie no Meu tempo. Uma grande mudança está a caminho. Confie, e aproveite este novo dia. Assinado: DEUS!”

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo: a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘10’ MAIS!

1ª)

O dia começa com o Facebook e Instagran fora do ar no mundo inteiro. A Meta, ainda não se pronunciou. Site que aponta falhas tempo real receberam picos de problemas reportados pelas plataformas.

2ª)

Se você é servidor público saiba quem votou contra o aumento enviado à Câmara Municipal para ser autorizado: Luiza Ribeiro, Landmark Rios e Jean Ferreira, além de Marquinhos Trad (PV) e Maicon Nogueira (PP)…

3ª)

O piloto Pablo Portella Ilowski, de 28 anos, sobrevivente da queda de um bimotor na manhã de quarta, em Marília, recebeu alta hospitalar na manhã de ontem. Ele estava entre os ocupantes do PT-MDB que caiu próximo a pista de pouso do aeroporto.

4ª)

Sepultado ontem o Poeta Guimarães Rocha. Ele era PM aposentado e Membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras e com uma enorme folha de serviços prestados à Cultura deste Estado.

5ª)

O ex-prefeito Alcides Bernal que executou a sangue frio o fiscal de rendas Roberto Carlos Mazini vai mesmo “sentar” no banco dos réus, acusado por homicídio doloso e com qualificadoras. Deverá pegar mais de 40 anos de cadeia, dizem entendidos.

6ª)

Nelsinho Trad aproveitou o 4º Congresso dos Municípios de MS. O tema foi: “A eficiência do Municipalismo na Construção do Brasil”, para fazer seus alinhavos entre os mais de 3 mil participantes. Disse com “combinou” com prefeitos. Faltou agora combinar com o povo…

7ª)

O Brasil – com o advento das energias eólica e solar- está com excesso de energia, mas o custo continua alto para os consumidores, e ‘se’ baixar as concessionárias passam a ter prejuízo. Não dá pra entender: Quando faltam ‘metem’ tarifaços. Quando ‘sobra’ continuam cobrando porque ‘dá’ prejuízo…

8ª)

Enquanto a energia continua custando ‘os olhos da cara’ a ladrãozada continua roubando cabos, fios residenciais ou públicos e até medidores. Se roubam é porque tem quem compra. Ninguém vai pra cadeia e o consumidor continua pagando a conta.

9ª)

Amanhã a Seleção Brasileira estréia na Copa do Mundo. Jogo às 18 horas de MS no Estádio de Nova Jersey contra o Marrocos. Próximo jogo na sexta, dia 19 contra o Haiti. Terceiro jogo dia 24 contra a Escócia. Vencendo vai pras ‘oitavas’.

10ª)

Adolescente que ia para a escola de bicicleta foi atropelado e morto no Nova Lima. O Garras e o Dracco deram outro “pega” na bandidagem desta vez mandando ‘dois faccionados’ pra “cidade dos pés juntos”. A briga continua…

Chicotadas do dia!

Vereador que votou contra o aumento dos servidores na Câmara vai pagar caro na reeleição. A briga contra a prefeita foi elevada a grau máximo, esquecendo eles que o cargo de vereança – como todos os cargos públicos- são passageiros e depende do voto dos eleitores. Vai ter muita “autoridade tomando porta na cara em 2018. A atitude grotesca de agora merece as nossas duplas e triplas chicotadas do dia.

Aniversariantes!

Márcio Leal; Renata Alves; Adriana Ovelar; Anelza Leite Campos; Noemi Karakhanian Bertoni; Celso Higa; Silmara Ferreira; Carla de Araújo Mello; Aline Tatiana Bachega; Maria Luiza Scaffa Chelotti e Ketty Suzi Paixão.

Carnêt Social: a página elegante da cidade…

Nosso querido Estanislaw Ciasca e Filhos convidam vocês para no dia 23 às 20hs o 11º Leilão TOPMS da Cabanha da Furna. Inscrições pelo fone 9 8163 2888; Flavinho e Pablo do ‘Restaurante Trepaolhas’ em Málaga-Espanha; Dra. Carla Stephanini; Dr. Carlos Marques: advogado; Thalles Tomazelli: prefeito de Itaquiraí e presidente da Assomasul; Celmo Duarte: da Cometa Moto Center; João Deoni da Silva: empresário e Paulo Eduardo de Barros Fonseca: diretor do Rotary Club Internacional.

Segunda-feira eu volto.

Fuuuuuuuuuuuuuuuuui.