Polícia captura chefe do CV na Baixada Fluminense

Investigado coordenava roubos de cargas e veículos em rodovias da região

Milton
Publicado por Milton
Foto: Fernando Frazão

Operação Contenção prende integrante do CV e avança contra facção

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, na segunda-feira (8), Wagner William Amâncio, vulgo Waguinho, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho (CV) na Baixada Fluminense. A ação ocorreu no Parque das Missões, em Duque de Caxias, durante operação conjunta entre a Delegacia de Duque de Caxias e a Delegacia de Repressão a Entorpecentes.

As investigações indicam que o suspeito era responsável por coordenar roubos de cargas e veículos na região, principalmente em rodovias estratégicas como a Rio-Petrópolis. Ele também atuava na logística do crime, organizando a distribuição de veículos roubados e fornecendo apoio armado a integrantes da facção.

Após monitoramento, os policiais localizaram o endereço onde o criminoso estava escondido e cumpriram o mandado de prisão preventiva. Na mesma operação, outros dois suspeitos foram presos. A ação integra a Operação Contenção, que busca enfraquecer a estrutura do Comando Vermelho e já resultou em centenas de prisões e apreensões de armas e munições no estado.

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