Anvisa retira pipoca Provatti e suplementos Nutricost do mercado

Agência determina apreensão e retirada imediata do mercado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Produtos são alvo de recolhimento e proibição após irregularidades

A Anvisa determinou, nesta sexta-feira (12), o recolhimento do milho para pipoca da marca Provatti, fabricado pela empresa Kaza Distribuidora, R & A Indústria, Comércio e Distribuidora de Alimentos Ltda. A decisão também proíbe a venda, distribuição, divulgação e consumo do produto. Segundo a agência, a medida foi adotada porque a embalagem informava que o alimento “não contém glúten”, apesar da existência de advertência sobre possível contaminação cruzada com trigo ou presença do ingrediente.

Em outra resolução publicada no Diário Oficial da União, a Anvisa ordenou a apreensão de suplementos alimentares da marca Nutricost, de fabricante desconhecido. Os produtos tiveram proibidas a fabricação, importação, comercialização, distribuição, propaganda e utilização em todo o país. De acordo com a agência, os suplementos eram ofertados e vendidos por meio de sites na internet.

As medidas constam nas Resoluções RE nº 2.324/2026 e RE nº 2.325/2026, publicadas oficialmente nesta sexta-feira, reforçando a fiscalização sanitária para garantir a segurança dos consumidores brasileiros.

Confira as resoluções no DOU:

RE 2.324/2026
RE 2.325/2026

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