Marco Santullo é homenageado por contribuição ao desenvolvimento de Porto Murtinho

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Durante sessão solene realizada na noite desta quarta-feira (10), no Cine Teatro Ney Machado Mesquita, em Porto Murtinho, o dirigente estadual do Progressistas em Mato Grosso do Sul, Marco Santullo, recebeu uma homenagem em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município e à sua população.

A honraria, proposta pelo vereador Professor Alessandro, destacou o trabalho desenvolvido por Santullo em defesa dos interesses de Porto Murtinho, especialmente por meio da articulação junto a lideranças políticas e órgãos federais para viabilizar ações e investimentos que contribuam para o crescimento e fortalecimento da cidade.

Ao receber a homenagem, Santullo agradeceu o reconhecimento e ressaltou a importância das parcerias construídas em benefício do município.

“Recebo esta homenagem com muita gratidão e emoção. Sou profundamente grato à senadora Tereza Cristina pela confiança, apoio e oportunidade de contribuir com o desenvolvimento de Porto Murtinho. Este reconhecimento reforça ainda mais o nosso compromisso de seguir trabalhando pelas pessoas e pelo progresso do município”, afirmou.

Santullo também fez questão de agradecer ao vereador Professor Alessandro pela iniciativa da homenagem e à presidente municipal do Progressistas, Vivian Cruz, pelo empenho e dedicação no fortalecimento do partido e na construção de projetos voltados ao desenvolvimento local.

A solenidade integrou a programação comemorativa pelos 114 anos de Porto Murtinho e reuniu autoridades, lideranças políticas, representantes de instituições e membros da comunidade, em uma celebração marcada pelo reconhecimento a personalidades que contribuem para o avanço do município.

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