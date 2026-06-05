Mara Caseiro solicita adequações em túnel sob a BR-163 em Dourados

A deputada estadual Mara Caseiro apresentou indicação ao superintendente regional do DNIT em Mato Grosso do Sul, Euro Nunes Varanis Júnior, ao diretor-presidente da concessionária Motiva Pantanal, Nelson Soares Neto, solicitando a realização de estudos técnicos e a adoção de providências para adequação estrutural do túnel localizado sob a BR-163, nas proximidades da Rua Canadá, no Bairro Parque das Nações I, em Dourados. A proposta atende solicitação do vereador Adilson Freitas Valdez, o “Dill do Povo”, da Câmara Municipal de Dourados, e tem como objetivo garantir mais segurança e melhores condições de trafegabilidade aos usuários que utilizam diariamente a passagem.

Segundo a justificativa apresentada pela parlamentar, moradores, motoristas, transportadores e representantes da comunidade têm relatado dificuldades frequentes no local, principalmente envolvendo caminhões e veículos de grande porte. Ainda conforme os relatos encaminhados à deputada, apesar de a altura central do túnel permitir a passagem dos veículos, o formato curvo das laterais reduz significativamente a área útil de circulação, provocando constantes choques e raspagens das carrocerias contra a estrutura metálica. “É uma demanda importante da população de Dourados. Precisamos garantir segurança, mobilidade e condições adequadas para todos que passam diariamente pelo local”, destacou Mara Caseiro.

Na indicação, a deputada solicita a realização de vistoria técnica especializada e estudos de engenharia para avaliar a viabilidade de ampliação, readequação ou reestruturação da passagem. O pedido inclui ainda a implantação de medidas complementares de segurança, como sinalização específica para veículos de grande porte e demais intervenções necessárias.