Asfalto cede e carro cai em vala no Jardim dos Estados

Cratera abre durante passagem de veículo e assusta motorista

Milton
Publicado por Milton
Foto: Midiamax

Moradora ajudou vítima e relatou risco de novos desabamentos

O asfalto cedeu e um carro caiu em uma vala na manhã desta sexta-feira (12), no bairro Jardim dos Estados, após a abertura repentina de uma cratera durante a passagem do veículo em Campo Grande. A motorista seguia pela rua quando o pavimento teria desmoronado, surpreendendo quem passava pelo local. Uma moradora que presenciou o acidente parou para prestar ajuda e afirmou que não havia sinal visível de buraco antes do ocorrido. Segundo ela, o asfalto aparentava estar íntegro, mas cedeu no momento em que o carro passou.

A testemunha relatou ainda que o trecho havia passado recentemente por intervenções de uma concessionária de saneamento. Após o acidente, o veículo foi retirado com apoio de um guincho, sem registro de feridos. A área permaneceu sem sinalização adequada, o que aumentou a preocupação dos moradores. Há temor de que o solo continue cedendo e amplie a cratera já existente. A Águas Guariroba informou que já enviou equipe ao local para reparo da rede.

A concessionária também afirmou que havia solicitação de vazamento em atendimento dentro do prazo operacional.

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