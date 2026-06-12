Última dança: Craques devem se despedir da Copa do Mundo em 2026

Veteranos que marcaram época devem fazer sua última participação em Copas do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 deve representar o adeus de alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Lideram essa lista Lionel Messi, Neymar e Cristiano Ronaldo, que já indicaram que esta será a última oportunidade de disputar o principal torneio do esporte. Além do trio, jogadores como Luka Modric, Manuel Neuer, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku também devem encerrar suas trajetórias em Mundiais.

Outros veteranos, como Guillermo Ochoa, Edin Dzeko, Fernando Muslera, Harry Kane e Yuto Nagatomo, chegam ao torneio cercados pela expectativa de uma despedida histórica. Muitos deles acumulam recordes, títulos e campanhas memoráveis que marcaram gerações de torcedores. Com idades próximas ou superiores aos 35 anos, a presença na edição de 2030 torna-se cada vez mais improvável.

O Mundial de 2026, portanto, promete ser palco não apenas da disputa pelo título, mas também da celebração das carreiras de atletas que ajudaram a transformar a Copa do Mundo em um dos maiores espetáculos esportivos do planeta.