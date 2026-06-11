Criminosos que balearam motorista na nuca são presos na fronteira

Suspeitos são presos ao tentar levar carro roubado para a Bolívia

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Veículo foi recuperado no Posto Fiscal Esdras

Uma operação da Polícia Militar em Corumbá resultou na prisão de três suspeitos envolvidos em um roubo seguido de tentativa de homicídio. O crime ocorreu na noite de terça-feira (10), quando um motorista foi baleado na nuca durante um assalto violento e acabou sendo socorrido com um projétil alojado na cabeça, mas sobreviveu e conseguiu relatar o ocorrido às autoridades. A partir das informações repassadas pela vítima, equipes da PM iniciaram buscas imediatas nas regiões de Corumbá e Ladário, conseguindo localizar o primeiro suspeito em posse de um revólver calibre .22, drogas e objetos ligados à ação criminosa.

Na sequência, o veículo roubado foi interceptado no Posto Fiscal Esdras, já na área de fronteira com a Bolívia, onde outros dois envolvidos foram presos em flagrante durante o cerco policial. Segundo a investigação inicial, o grupo pretendia atravessar a fronteira com o automóvel em troca de pagamento. A vítima permanece internada sob cuidados médicos, enquanto o veículo será devolvido ao proprietário após os procedimentos legais.

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