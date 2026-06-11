Criminosos que balearam motorista na nuca são presos na fronteira

Veículo foi recuperado no Posto Fiscal Esdras

Uma operação da Polícia Militar em Corumbá resultou na prisão de três suspeitos envolvidos em um roubo seguido de tentativa de homicídio. O crime ocorreu na noite de terça-feira (10), quando um motorista foi baleado na nuca durante um assalto violento e acabou sendo socorrido com um projétil alojado na cabeça, mas sobreviveu e conseguiu relatar o ocorrido às autoridades. A partir das informações repassadas pela vítima, equipes da PM iniciaram buscas imediatas nas regiões de Corumbá e Ladário, conseguindo localizar o primeiro suspeito em posse de um revólver calibre .22, drogas e objetos ligados à ação criminosa.

Na sequência, o veículo roubado foi interceptado no Posto Fiscal Esdras, já na área de fronteira com a Bolívia, onde outros dois envolvidos foram presos em flagrante durante o cerco policial. Segundo a investigação inicial, o grupo pretendia atravessar a fronteira com o automóvel em troca de pagamento. A vítima permanece internada sob cuidados médicos, enquanto o veículo será devolvido ao proprietário após os procedimentos legais.



