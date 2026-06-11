PGM capacita servidores para uso do Sistema Attus

A Procuradoria-Geral do Município (PGM) realizou na manhã desta quinta-feira (11), no Teatro do Paço Municipal, um treinamento presencial voltado à utilização do Sistema Attus, ferramenta que integra as ações de modernização e aprimoramento da gestão administrativa e jurídica do Município.

A capacitação reuniu procuradores, assessores e servidores que atuam diretamente nos procedimentos internos da instituição. Durante o treinamento, os participantes receberam orientações sobre as principais funcionalidades da plataforma, fluxos de trabalho, gerenciamento de informações e boas práticas para utilização do sistema.

A iniciativa faz parte do processo de transformação digital da Procuradoria-Geral do Município e busca fortalecer a transparência, a inovação e a eficiência na gestão pública, além de proporcionar maior segurança e padronização dos procedimentos internos.

Segundo o procurador-geral do Município, Gustavo Fischer, a implantação do Sistema Attus representa um avanço significativo na rotina de trabalho da Procuradoria e terá reflexos diretos na prestação de serviços à população.

“Ele é utilizado na distribuição de processos e nos peticionamentos. Com isso, vamos ganhar mais agilidade e reduzir o nosso acervo processual. Hoje, a Procuradoria administra cerca de 139 mil processos com uma equipe de 34 procuradores. O sistema vai tornar mais rápido o encaminhamento das demandas e a distribuição automática dos processos, que atualmente é realizada por meio de planilhas. Com a nova ferramenta, teremos mais controle e eficiência. Para a população, isso significa respostas mais rápidas da Prefeitura e também maior celeridade nos processos que tramitam junto ao Poder Judiciário”, destacou.

Além de otimizar as atividades desenvolvidas pela Procuradoria, o Sistema Attus contribuirá para a melhoria contínua dos serviços prestados à Administração Pública Municipal, promovendo mais eficiência na gestão dos processos e no atendimento das demandas institucionais.

Além da apresentação teórica, o treinamento contou com demonstrações práticas da plataforma, permitindo que os participantes esclarecessem dúvidas e aprofundassem seus conhecimentos sobre as funcionalidades do sistema.