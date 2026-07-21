Violência cresce e preocupa moradores da Vila Nhanhá

Comunidade pede mais policiamento e medidas para conter o avanço da criminalidade

Milton
Publicado por Milton
Foto: Marcos Maluf

Assaltos, furtos, invasões e homicídios aumentam a sensação de insegurança no bairro

Moradores da Vila Nhanhá, em Campo Grande, denunciam o aumento da violência e cobram reforço no policiamento. Furtos de fiação, invasões a residências, assaltos, tráfico de drogas e tiroteios fazem parte da rotina da comunidade. A recente execução de um adolescente de 16 anos dentro de casa e a morte de um idoso após um espancamento ampliaram o clima de medo entre os moradores, que afirmam viver sob constante insegurança.

A Associação de Moradores afirma que os crimes cresceram desde o ano passado e pede ações permanentes das forças de segurança. A Sejusp informou que mantém patrulhamento diário na região e que a Guarda Civil Metropolitana irá intensificar as rondas. A preocupação da comunidade acompanha a percepção nacional apontada pelo Datafolha, segundo a qual 58% dos brasileiros acreditam que a criminalidade aumentou em suas cidades.

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